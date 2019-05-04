Гурейро: Овечкин мог бы стать великим фигуристом

Российские фигуристы Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски в интервью «Советскому спорту» рассказали о практике игры в хоккей на тренировках и отметили, что звезда НХЛ Александр Овечкин мог бы стать великим фигуристом.



Гурейро: С недавних пор на тренировках мы играем в хоккей. Нет, не я предложил, наши тренеры. Мы сильно обрадовались, все купили клюшки. А мне свою клюшку Захар Арзамасцев подарил.



Загорски: Это очень азартно и полезно. Хорошо развивает координацию.



Д.Г.: Тиффани показала себя очень хорошим защитником. Она играет не как фигуристка, отдается игре полностью.



Т.З.: На «фигурках» не очень удобно играть.



Д.Г.: У нас нет задачи пробиться в НХЛ. Разве что Тиффани может сделать там карьеру защитника. Мог бы Александр Овечкин стать хорошим фигуристом? Овечкин может все, он уникум! Он наверняка смог бы добиться серьезных успехов, например в футболе. А насчет фигурного катания, думаю, если б захотел, мог бы стать великим фигуристом.



Танцоры на льду Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски стали второй российской парой, которая получила приглашение МОК на Игры-2018 в Пхёнчхане, где они заняли 13-е место.