Плющенко показал репетицию нового номера, с которым выступит в Италии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в «Инстаграме» видео с репетицией нового номера на шоу «Плющенко и друзья». Он выступит сегодня, 4 мая, в Болонье (Италия).

Напомним, в феврале 2014 года фигурист должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпийских играх, однако снялся с соревнований за минуту до начала выступления из-за травмы спины. В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.



Плющенко — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию.

Видео доступно в "инстаграме" Плющенко.