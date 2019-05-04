Загорски: моя знакомая думала, что по Красной площади ходят пингвины и медведи

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро, рассказала, что до приезда в Россию знакомые пугали её страшными стереотипами о стране.



«Я знала только русских фигуристов. Все они очень симпатичные ребята. Но всё же думала, что русские в основной массе довольно злые и что они пьют много водки. Как-то во Франции общалась со знакомой, которая собиралась в турпоездку в Москву. Так она думала, что по Красной площади ходят пингвины и медведи», — приводи слова Загорски «Советский спорт».



Танцоры на льду Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски стали второй российской парой, которая получила приглашение МОК на Игры-2018 в Пхёнчхане, где заняли 13-е место. Они являются двукратными победителями Кубка России (2016, 2017) и бронзовыми призёрами чемпионата страны (2017).