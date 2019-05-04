Гурейро: противостояние Медведевой и Загитовой раздули журналисты

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальной паре с Тиффани Загорски, заявил, что противостояния между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на самом деле не существует, а конфликт был раздут журналистами.



«Не знаю, кто эти специалисты, которые считали, что на последнем чемпионате мира в женском турнире весь пьедестал будет японским. Вспомните финал Гран-при. Лиза Туктамышева на равных конкурировала с Рикой Кихирой. Алина всех японок обыгрывала. У неё сложный контент, и, когда она чисто катает программу, с ней тяжело конкурировать. То же самое можно сказать и про Женю Медведеву.



И хорошо, что журналисты успокоились, перестали задавать Жене и Алине провокационные вопросы друг про друга. Это несуществующее противостояние раздули журналисты.



Сейчас все только и думают, как хайпануть. И никто не вспомнил, как девочки отлично общались на Олимпиаде. Мы же там были, и всё видели своими глазами: Алина с Женей в Пхёнчхане не расставались вне зала, везде появлялись вместе», — цитирует Гурейро «Советский спорт».



Танцоры на льду Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски стали второй российской парой, получившей приглашение МОК на Игры-2018 в Пхёнчхане, где заняли 13-е место. Они являются двукратными победителями Кубка России (2016, 2017) и бронзовыми призёрами чемпионата страны (2017).