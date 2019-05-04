Дальмайер показала видео восхождения на вершину иранской горы Дамаванд

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер в своём «инстаграме» опубликовала видео восхождения на самую высокую горную вершину в Иране – пик Дамаванд (5671 метр над уровнем моря).



«Потрясающее чувство на самой высокой горе Ирана. Дамаванд. 5671 метр», — оставила подпись под видео Дальмайер.

В Кубке мира-2018/19 немецкая спортсменка заняла 12-е место, пропустив большую часть сезона из-за проблем со здоровьем.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира-2016/17, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. Единственная биатлонистка, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира и завоевавшая награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд.