Тренер «СГАУ-Саратов»: «Чеховские медведи» — фавориты, но это ничего не значит

Главный тренер «СГАУ-Саратов» Александр Алексеев надеется, что его команда сможет дать бой «Чеховским медведям» в первом четвертьфинальном матче мужской гандбольной Суперлиги.

«Традиционно, в плей-офф команды первой четвёрки считаются фаворитами, но это ничего не значит, настрой у нашей команды рабочий. Собираемся дать бой чемпиону. К сожалению, концовка чемпионата у нас не получилась по объективным причинам. Ещё зимой покинул команду основной разыгрывающий Олег Кривенко. В плей-офф мы, скорее всего, не сможем рассчитывать из-за травм сразу на трёх игроков задней линии: Сергея Болотина, Артема Пономарёва и Евгения Прокопьева. А Чехов привёз в Саратов боевой состав», — приводит слова Алексеева официальный сайт Федерации гандбола России.