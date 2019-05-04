Олимпийская чемпионка Ильиных сыграет императрицу в балете Полунина «Распутин»

Танцор Сергей Полунин 23 мая представит в Москве предпремьерный показ драматического балета «Распутин», в котором сыграет главную роль, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Елена Ильиных предстанет в образе императрицы Александры Фёдоровны, сообщает «Весь спорт».



«Это история о человеке с невероятными харизмой, силой и властью. Одни считали Распутина святым и мистиком, многие — дьяволом. Но для меня люди никогда не делятся только на хороших и плохих. Когда смотрела чёрно-белые архивные фотографии, я пыталась представить, какими эти герои были на самом деле — в жизни, в цвете», — рассказала хореограф балета японка Юка Ойши.



Премьерные показы «Распутина» пройдут с 28 мая по 1 июня в Лондоне, Великобритания.

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