Мини-футбольный «Спартак» в плей-офф Высшей лиги сыграет с «Корпорацией АСИ»

В 30-м, заключительном туре регулярного чемпионата России по мини-футболу среди команд Западной конференции Высшей лиги московский «Спартак» разгромил клуб «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного со счётом 9:0 и стал обладателем путёвки в плей-офф.

По три раза в составе красно-белых отличились Максим Усов и Юрий Синцов, дубль оформил Владимир Рагожников.

В 1/4 финала Высшей лиги «Спартак» сразится с победителем Восточной конференции — командой «Корпорация АСИ». Как и в прошлом сезоне, на стадии плей-офф команды будут проводить по две игры (домашняя и выездная). Первая встреча пройдёт уже через неделю, 11 мая в Люберцах, а ответный поединок — спустя три дня в Кемерово.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

Конференция «Запад». 30-й тур

«Спартак» (Москва) — «Алмаз-АЛРОСА»(Мирный) — 9:0 (5:0)

Голы: Усов 7, 8, 15, Синцов 10, 33, 50, Рагожников 18, 31, Васильев 49.