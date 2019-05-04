17-летняя украинка стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих одержала победу на первом в нынешнем сезоне этапе Бриллиантовой лиги, проходящем в Дохе (Катар).



Легкоатлетка обновила личный рекорд, со второй попытки преодолев планку на высоте 196 сантиметров. Серебро досталось сразу трём спортсменкам: вторую строчку с одинаковым результатом 191 сантиметр заняли болгарка Мирела Демирева, шведка Эрика Кинси и хорватка Ана Шимич.



Ярослава Могучих, чей возраст на момент соревнований составлял 17 лет и 226 дней, стала самой молодой спортсменкой, выигрывавшей на этапах Бриллиантовой лиги.



Россиянка Мария Ласицкене, являющаяся обладательницей лучшего результата сезона в мире (204 сантиметра), участия в соревнованиях не принимала.



Мировой рекорд в прыжках в высоту у женщин принадлежит болгарской легкоатлетке Стефке Костадиновой – 209 сантиметров. Он был установлен в 1987 году.

