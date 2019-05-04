Симон Фуркад может стать тренером юниорской сборной Франции по биатлону

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/19, признался, что ведёт переговоры с Федерацией лыжного спорта Франции (FFS) о должности тренера юниорской сборной.

«В настоящее время я обсуждаю с Федерацией работу в младших группах. Это большая ответственность для меня, я никогда не был в этой роли, но я готовился и уже получил государственный патент в прошлом году. Этим шансом нельзя не воспользоваться, и я рад по-прежнему оставаться частью большой семьи, которая является FFS», — приводит слова Фуркада Ski-nordique.

Приход Симона Фуркада в тренерский состав сборных Франции — очень хорошая новость для всех. С его огромным опытом выступлений на высоком уровне он знает, как найти слова и методы, чтобы передать свои знания.