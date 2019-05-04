«Газпром-Югра» и «Тюмень» сравняли счёт в четвертьфиналах ЧР по мини-футболу

Состоялись вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. «Газпром-Югра» и «Тюмень», которые накануне в первых встречах потерпели неожиданное поражение, взяли реванш у соперников, занявших на предварительном этапе более низкие места. «КПРФ» и «Синара» одержали вторые победы.

Следующие два матча серий до трёх побед пройдут на площадках команд, которые в первых двух встречах были гостями.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Вторые матчи

«КПРФ» (Москва) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 7:2 (2:1).

Голы: Асадов, 4, 5, Бурков, 31, Лин, 31, 42, Понкратов, 32, Ромуло, 42 – Самусенко, 14, Плахов, 30.

Счёт в серии – 2-0.

«Тюмень» — «Норильский никель» — 4:2 (2:1).

Голы: Соколов, 18, Коцич, 19, Антошкин, 49, 50 – Котляров, 21, Тьяго, 50.

Счёт в серии – 1-1.

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 4:1 (1:1).

Голы: Виноградов, 25, 42, Чишкала, 36, Нандо, 36 – Емельянов, 25.

Счёт в серии – 1-1.

«Синара» (Екатеринбург) – «Динамо» (Самара) – 6:0 (4:0).

Голы: Соколов, 5, Абрамов, 6, Иванов, 16, Фахрутдинов, 18, 34, Аширов, 38.

Счёт в серии – 2-0.