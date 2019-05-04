Женская сборная России по регби завоевала бронзовые медали чемпионата Европы

Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по регби среди женских команд, обыграв в матче за бронзу Германию со счётом 20:5. Встреча прошла в немецком Бонне.



Попытками в составе российской сборной отметились Ашура Ахмедова, Екатерина Банкерова и Мария Перестяк. На счету Анны Акулинич одна успешно исполненная реализация и один результативный штрафной.



В полуфинале подопечные Валерьяна Багдасарова в гостевой встрече проиграли испанкам с разгромным счётом — 0:41. Германия чуть менее крупно проиграла на выезде Нидерландам — 17:46.



В финальном матче чемпионата Европы также был зафиксирован разгромный счёт. Испанки не оставили шансов команде Нидерландов, не позволив соперницам набрать ни единого очка. Итоговый счёт — 54:0.