«Художница» Солдатова победила в многоборье на этапе Кубка вызова в Испании

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в многоборье на первом этапе Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Гвадалахаре (Испания). Второе место заняла ещё одна россиянка — Екатерина Селезнёва.

Борьбу за победу отечественные гимнастки вели между собой, однако Селезнёвой удалось выиграть у Солдатовой только упражнение с лентой.

Остальные участницы боролись за бронзу, которая в итоге досталась Александре Агиургиукулесе. Итальянка, благодаря более удачному выступлению во второй день соревнований, опередила украинок Кристину Пограничную и Еву Мелещук, а также американку Лауру Зенг.

Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Гвадалахара, Испания

Многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) – 84,000.

2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 80,850.

3. Александра Агиургиукулесе (Италия) – 77,300.