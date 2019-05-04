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«Художница» Солдатова победила в многоборье на этапе Кубка вызова в Испании

«Художница» Солдатова победила в многоборье на этапе Кубка вызова в Испании
Другие / Прочие виды спорта

Россиянка Александра Солдатова одержала победу в многоборье на первом этапе Мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Гвадалахаре (Испания). Второе место заняла ещё одна россиянка — Екатерина Селезнёва.

Борьбу за победу отечественные гимнастки вели между собой, однако Селезнёвой удалось выиграть у Солдатовой только упражнение с лентой.

Остальные участницы боролись за бронзу, которая в итоге досталась Александре Агиургиукулесе. Итальянка, благодаря более удачному выступлению во второй день соревнований, опередила украинок Кристину Пограничную и Еву Мелещук, а также американку Лауру Зенг.

Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Гвадалахара, Испания
Многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) – 84,000.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 80,850.
3. Александра Агиургиукулесе (Италия) – 77,300.

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