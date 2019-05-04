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Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Германии

Рапиристка Дериглазова выиграла этап Кубка мира в Германии
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Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходит в Таубербишофсхайме (Германия). В российском финале Дериглазова взяла верх над Анастасией Ивановой со счётом 13:7. Бронзовыми призёрами стали француженка Исаора Тибу и итальянка Эрика Кипресса, проигравшие россиянкам в полуфиналах.

В ходе соревнований Дериглазовой пришлось сразиться ещё с двумя соотечественницами. Аделю Абдрахманову будущая победительница разгромила со счётом 15:5, а Аделине Загидуллиной нанесла поражение со счётом 15:10. Иванова в 1/8 финала выиграла у соотечественницы Светланы Трипапиной — 8:7.

Ещё одна россиянка, Лариса Коробейникова, в 1/16 финала уступила венгерке Фанни Крейсс – 10:15, а Лейла Пириева на той же стадии потерпела поражение от Тибу — 11:15.

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