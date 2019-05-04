Итальянец Кассара выиграл «Рапиру Санкт-Петербурга», Черемисинов — шестой

Российские спортсмены не сумели завоевать медалей на этапе Кубка мира по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга». В итальянском финале двукратный олимпийский чемпион в команде Андреа Кассара оказался сильнее соотечественника Алессио Фокони, выиграв со счётом 15:13. Бронзовыми призёрами стали немец Бенжамин Кляйбринк и француз Эрван Ле Пешо.

Лучший из россиян, олимпийский чемпион в команде Алексей Черемисинов, стал шестым, уступив в четвертьфинале Ле Пешо — 11:15.

Дмитрий Ригин в 1/8 финала потерпел поражение от американца Рейса Имбодена — 13:15, а Тимур Сафин на той же стадии проиграл Кляйбринку — 9:15.

Григорий Семенюк в 1/16 финала уступил Ле Пешо — 7:15, а Иван Трошин не смог оказать сопротивление соотечественнику Черемисинову — 13:15.