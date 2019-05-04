Фигуристка Самодурова выложила фото в купальнике

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова, которая находится на тренировочном сборе в Эстонии, выложила фото в купальнике на своей странице в «Инстаграме».

Самодурова, которой только в июле исполнится 17 лет, ранее не радовала своих подписчиков откровенными снимками. На сей раз ученица Алексея Мишина сфотографировалась на фоне окна — на контровом свете отлично видна точёная фигура спортсменки. За полчаса публикация набрала около двух тысяч «лайков».

Фото доступно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала среди взрослых. Сначала отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.