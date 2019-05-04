Константинова: «Зенит» — чемпионы моего сердца

Фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова поздравила футболистов «Зенита» с досрочной победой в чемпионате России. В «сторис» своей страницы в «Инстаграме» Константинова разместила победный постер «Зенита», подписав его: «Чемпионы моего сердца».

О досрочной победе «Зенита» стало известно по итогам матчей 27-го тура, в котором главный конкурент питерского клуба — «Локомотив» — потерпел поражение в матче с «Арсеналом» (0:2). Отрыв «Зенита» от «Локомотива» составляет 9 очков, и «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

18-летняя Константинова — бронзовый призёр Универсиады 2019 года в Красноярске.

Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой