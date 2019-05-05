Российские «художницы» — третьи в многоборье групп на Кубке вызова в Испании

Сборная России по художественной гимнастике стала бронзовым призёром в многоборье среди групп на первом этапе Мирового Кубка вызова в Гвадалахаре (Испания). Победившим итальянкам россиянки по сумме двух упражнений уступили более трёх баллов. Второе место заняли болгарские «художницы».

За сборную России выступали Анастасия Максимова, Мария Толкачёва, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло.

После упражнения с пятью мячами россиянки шли на втором месте, уступая итальянкам всего 0,6 балла, но допустили ряд ошибок в упражнении с обручами и булавами.

Художественная гимнастика. Этап Мирового вызова. Гвадалахара, Испания

Группы. Многоборье

1. Италия – 50,250.

2. Болгария – 49,100.

3. Россия – 46,950.