Туктамышева: «Зенит» — чемпион! Ура!

Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футболистов «Зенита» с досрочной победой в чемпионате России. В «сторис» своей страницы в «Инстаграме» Туктамышева разместила победный постер «Зенита», подписав его: ««Зенит» — чемпион! Ура!».

О досрочной победе «Зенита» стало известно по итогам матчей 27-го тура, в котором главный конкурент питерского клуба — «Локомотив» — потерпел поражение в матче с «Арсеналом» (0:2). Отрыв «Зенита» от «Локомотива» составляет 9 очков, и «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов, чемпионка России 2013 года.