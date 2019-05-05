WMA: призываем врачей не соблюдать правило IAAF о снижающих гормоны препаратах

Всемирная медицинская ассоциация (WMA) выступила с заявлением, в котором говорится, что врачам не следует приводить в исполнение новое гендерное правило Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), требующее от спортсменок с повышенным уровнем тестостерона принимать специальные препараты для снижения гормонов, поскольку оно нарушат этические кодексы.



«Ни один врач не может быть принужден к введению этих препаратов, и мы определенно призываем наших коллег воздерживаться от предоставления гормонально активных лекарств спортсменам просто потому, что этого требуют некоторые правила.



Основной этический кодекс всей медицинской практики нацелен на то, чтобы никогда не причинять вред. Если врачи будут давать эти препараты, то нарушат этические нормы. Данное правило наносит вред совершенно нормальному организму с достаточно высоким уровнем тестостерона только для того, чтобы дать женщинам право участвовать в соревнованиях.



Мы же не требуем, чтобы баскетболисты ростом более 2 метров 25 сантиметров хирургически уменьшали свой рост, потому что они имеют преимущество перед другими баскетболистами, которые несколько меньше», — приводит слова президента WMA Франка Ульриха Монтгомери AFP.