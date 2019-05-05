Биатлонистка Вилухина, пожизненно отстранённая от участия в ОИ, родила сына

Российская биатлонистка Ольга Вилухина сообщила, что у неё родился ребёнок.



«Мы родились! 05.05.2019 г. в 07.19. Вес – 3230, рост – 51 см. Роман Валерьевич, мы тебя долго ждали, сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни!» – написала Вилухина в «Инстаграме».

Вилухина, уже завершившая карьеру, является трёхкратной чемпионкой России и бронзовым призёром чемпионата мира. На Олимпиаде 2014 года в Сочи она завоевала две серебряные медали, но эти результаты были аннулированы по показаниям бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Кроме того, решением МОК от 27 ноября 2017 года спортсменка была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

Запись доступна в "инстаграме" Вилухиной.