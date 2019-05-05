Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии

Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу олимпийского чемпиона игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).



«Огромное спасибо за приглашение!!! Море незабываемых эмоций. Такая поддержка и теплота зрителей. И потрясающая возможность кататься вместе со звёздами мирового фигурного катания. Большое всем спасибо!» — поблагодарила Плющенко Анна Щербакова в своём «инстаграме».



Александра Трусова также осталась довольна как всем шоу, так и своим прокатом в частности. На своей странице в «инстаграме» 14-летняя фигуристка выложила фотографию, сделанную после окончания выступления, сопроводив её подписью: «Всем Спасибо! Это было здорово».

Помимо россиянок в шоу Евгения Плющенко принимала участие чемпионка мира 2012 года итальянка Каролина Костнер.