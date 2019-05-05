Легкоатлеты Киселёв и Трофимова — чемпионы России по марафону

Российские бегуны Степан Киселёв и Сардана Трофимова завоевали золотые медали на чемпионате России по марафону. Он проводился в рамках Казанского марафона, прошедшего сегодня, 5 мая, в столице Татарстана.



В соревнованиях мужчин первенствовал Степан Киселёв. Он преодолел дистанцию за 2 часа 12 минут 56 секунд. Серебряную медаль завоевал Андрей Лейман с результатом 2 часа 14 минут 11 секунд. Тройку призёров замкнул Юрий Чечун — 2 часа 15 минут 29 секунд.



У женщин победу праздновала действующая чемпионка страны Сардана Трофимова. Её результат – 2 часа 31 минута 31 секунда. Серебро досталось Алине Прокопьевой, отставшей от чемпионки более чем на две с половиной минуты (2:34:12) Бронзовую медаль завоевала Ирина Сергеева (2:34:47), приводит результаты «Марафонец».