Бывший футболист ван дер Варт выиграл свой дебютный матч на турнире по дартсу

Экс-игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов по футболу Рафаэль ван дер Варт с победы стартовал на своём первом профессиональном турнире по дартсу.



В первом круге Открытого чемпионата Дании 36-летний голландец обыграл Томаса Андерсена со счётом 4:2. По информации Sky Sports, спортсмену, находившемуся в одном точном броске от победы, потребовалось семь попыток, чтобы закончить игру.



Радость голландца была недолгой. Уже в следующем раунде ван дер Варт со счётом 0:4 проиграл хозяину соревнований, датчанину Могенсу Кристенсену, и покинул соревнования.



Всего хавбек провёл за сборную Нидерландов 109 матчей. Он принимал участие в матчах трёх чемпионатов Европы подряд (2004, 2008 и 2012) и двух чемпионатов мира (2006 и 2010). На Евро-2004 выиграл бронзовую медаль, а на ЧМ-2010 — серебряную.