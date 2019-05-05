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Бывший футболист ван дер Варт выиграл свой дебютный матч на турнире по дартсу

Бывший футболист ван дер Варт выиграл свой дебютный матч на турнире по дартсу
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Экс-игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов по футболу Рафаэль ван дер Варт с победы стартовал на своём первом профессиональном турнире по дартсу.

В первом круге Открытого чемпионата Дании 36-летний голландец обыграл Томаса Андерсена со счётом 4:2. По информации Sky Sports, спортсмену, находившемуся в одном точном броске от победы, потребовалось семь попыток, чтобы закончить игру.

Радость голландца была недолгой. Уже в следующем раунде ван дер Варт со счётом 0:4 проиграл хозяину соревнований, датчанину Могенсу Кристенсену, и покинул соревнования.

Всего хавбек провёл за сборную Нидерландов 109 матчей. Он принимал участие в матчах трёх чемпионатов Европы подряд (2004, 2008 и 2012) и двух чемпионатов мира (2006 и 2010). На Евро-2004 выиграл бронзовую медаль, а на ЧМ-2010 — серебряную.

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