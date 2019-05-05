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Завершился первый в истории Кубок Яхт-клуба Сочи по парусному спорту

Завершился первый в истории Кубок Яхт-клуба Сочи по парусному спорту
Другие / Парусный спорт

4 мая состоялась заключительная гонка первого в истории Кубка Яхт-клуба Сочи. Спортсмены и тренеры надеялись провести ещё одну гонку, чтобы окончательно определить сильнейшего, но не позволил ветер.

В итоге тройка лидеров осталась без изменений. Победил Артём Максимкин из Долгопрудного, захвативший лидерство с самого начала регаты. На 9 очков меньше оказалось у Данилы Иванова и Андрея Сотникова, представляющих Санкт-Петербург. По дополнительным показателям вторым стал Иванов.

Все три первых места у девушек достались также воспитанницам легендарного тренера Анатолия Анатольевича Парфененко из Долгопрудного. Мария Струк одержала победу, Дина Жилкина заняла второе место, бронза — у Алисы Ивановой.

В гонках приняли участие 204 юных яхтсмена не старше 16 лет из различных регионов России. Регата стала вторым этапом отбора в сборные России в классе «Оптимист», говорится в пресс-релизе пресс-службы Академии парусного спорта.

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