Чемпионка мира по спортивной гимнастике россиянка Набиева поедет на Универсиаду

Россиянка Татьяна Набиева, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2010 года в командных соревнованиях, включена в состав сборной на летнюю Универсиаду, которая пройдёт с 3 по 14 июля в Неаполе (Италия).



«Состав национальной команды на Универсиаду в основном сформирован. В женском турнире планируется выступление Татьяны Набиевой и Лилии Ахаимовой, за третью путёвку будут бороться Полина Федорова и Седа Тутхалян. Если Набиева, которая была у нас на последнем сборе, соберётся и выкинет всё из головы, то у неё будут неплохие шансы. Она только из-за характера всё время мимо пролетала. Дорогу ей никто не закрывает», — приводит слова старшего тренера российской команды Валентины Родионенко ТАСС.



24-летняя гимнастка в последний раз выступала в составе национальной сборной на чемпионате мира 2014 года в Китае, завоевав бронзу в командных соревнованиях.



В мужских соревнованиях на Универсиаде в Неаполе точно выступят Иван Стретович и Илья Кибартас. Ещё одно место в команде должен занять Кирилл Прокопьев.