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Россиянин Власов занял третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Астурии»

Россиянин Власов занял третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Астурии»
Другие / Велоспорт

Сегодня, 5 мая, в Испании завершилась веломногодневка «Вуэльта Астурии». На заключительном этапе российский гонщик команды «Gazprom — RusVelo» Александр Власов финишировал восьмым, что позволило ему занять третье место в общем зачёте.

«Гонка прошла отлично! После «Тура Альп» я набрал хорошую форму, поэтому изначально настрой на «Вуэльту Астурии» был серьёзным. Команда сработала очень слаженно. На каждом этапе парни максимально вывозили меня вперёд группы и обеспечивали отличную позицию перед финальными отрезками этапов. Хочу поблагодарить моих напарников по команде за проделанную работу», — приводит слова Власова пресс-служба команды «Gazprom — RusVelo».

Победу в общем зачёте «Вуэльты Астурии» одержал эквадорец Ричард Карапас из «Movistar Team». Второе место занял латвийский гонщик команды «Israel Cycling Academy» Кристс Нейландс.

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