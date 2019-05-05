Роглич выиграл многодневку «Тур Романдии», Закарин – восьмой

В Швейцарии завершилась пятидневная велогонка – «Тур Романдии», в общем зачёте победил словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, опередив на 49 секунд португальца Руя Кошту (Emirates), на 1 минуту 12 секунд – британца Герейнта Томаса (Ineos).



Лучший из россиян Ильнур Закарин занял восьмое место, уступив Рогличу две минуты.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Тур Романдии». Швейцария



1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 15:25:11.

2. Руи Кошта (Португалия, Emirates) – +0:49.

3. Герейнт Томас (Великобритания, Ineos) – + 1.12.

8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – + 2.00.

73. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – + 29.06.

77. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 30.04.

81. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 31.45.