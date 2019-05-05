В Санкт-Петербурге завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин, в финале командного турнира сборная США уверенно победила соперников из Гонконга – 45:35.
В малом финале за бронзу южнокорейцы одолели французов – 45:43. Россияне после поражения в четвертьфинале от французов – 35:45 уступили итальянцам – 44:45 и победили египтян – 11:8.
Днём ранее в личных соревнованиях среди рапиристов олимпийский чемпион россиянин Алексей Черемисинов стал шестым. В финале Андреа Кассара был сильнее Алессио Фокони – 15:13.
Фехтование. Этап Кубка мира. Санкт-Петербург
Мужчины. Рапира. Команды.
1. США.
2. Гонконг.
3. Южная Корея
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7. Россия (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Кирилл Бородачёв).
Рапиристы США победили на этапе в Санкт-Петербурге, россияне – седьмые