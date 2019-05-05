Рапиристы США победили на этапе в Санкт-Петербурге, россияне – седьмые

В Санкт-Петербурге завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин, в финале командного турнира сборная США уверенно победила соперников из Гонконга – 45:35.



В малом финале за бронзу южнокорейцы одолели французов – 45:43. Россияне после поражения в четвертьфинале от французов – 35:45 уступили итальянцам – 44:45 и победили египтян – 11:8.



Днём ранее в личных соревнованиях среди рапиристов олимпийский чемпион россиянин Алексей Черемисинов стал шестым. В финале Андреа Кассара был сильнее Алессио Фокони – 15:13.



Фехтование. Этап Кубка мира. Санкт-Петербург

Мужчины. Рапира. Команды.



1. США.

2. Гонконг.

3. Южная Корея

…

7. Россия (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Кирилл Бородачёв).