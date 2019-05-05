Россиянка Александра Солдатова первенствовала на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре, победив во всех четырёх упражнениях: с обручем (21,750), мячом (21,550), булавами (21,000) и лентой (18,950).
Другая представительница нашей страны Екатерина Селезнёва стала второй в упражнениях с лентой (18,200), третьей – с обручем (20,950) и булавами (20,200), а также заняла седьмое место с мячом (17,800).
Художественная гимнастика. Этап Мирового вызова. Гвадалахара, Испания.
Обруч.
1. Александра Солдатова (Россия) – 21,750.
2. Кристина Пограничная (Украина) – 21,050.
3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,950.
Мяч.
1. Александра Солдатова (Россия) – 21,550.
2. Ева Мелещук (Украина) – 19,350.
3. Александра Аджурджукулесе (Италия) – 19,200.
…
7. Екатерина Селезнёва (Россия) – 17,800.
Булавы.
1. Александра Солдатова (Россия) – 21,000.
2. Александра Аджурджукулесе (Италия) – 20,500.
3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,200.
Лента.
1. Александра Солдатова (Россия) – 18,950.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 18,200.
3. Александра Аджурджукулесе (Италия) – 18,150.
«Художница» Солдатова одержала победу на этапе Мирового вызова в Испании