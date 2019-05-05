«Художница» Солдатова одержала победу на этапе Мирового вызова в Испании

Россиянка Александра Солдатова первенствовала на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре, победив во всех четырёх упражнениях: с обручем (21,750), мячом (21,550), булавами (21,000) и лентой (18,950).



Другая представительница нашей страны Екатерина Селезнёва стала второй в упражнениях с лентой (18,200), третьей – с обручем (20,950) и булавами (20,200), а также заняла седьмое место с мячом (17,800).



Художественная гимнастика. Этап Мирового вызова. Гвадалахара, Испания.



Обруч.

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,750.

2. Кристина Пограничная (Украина) – 21,050.

3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,950.



Мяч.

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,550.

2. Ева Мелещук (Украина) – 19,350.

3. Александра Аджурджукулесе (Италия) – 19,200.

…

7. Екатерина Селезнёва (Россия) – 17,800.



Булавы.

1. Александра Солдатова (Россия) – 21,000.

2. Александра Аджурджукулесе (Италия) – 20,500.

3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,200.



Лента.

1. Александра Солдатова (Россия) – 18,950.

2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 18,200.

3. Александра Аджурджукулесе (Италия) – 18,150.