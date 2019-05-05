Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии

Сборная России выиграла командный турнир на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который состоялся в немецком городе Таубербишофсхайм. В финале Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина одолели спортсменок из Франции со счётом 45:33.



В четвертьфинале команда России была сильнее сборной Японии — 45:14. А в полуфинале победила итальянских рапиристок со счётом 45:41.



В малом финале за бронзу сборная Италии была сильнее представительниц США — 45:41.



Фехтование. Этап Кубка мира. Таубербишофсхайм (Германия).

Женщины. Рапира. Команды.



1. Россия (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина).

2. Франция.

3. Италия.