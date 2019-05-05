Сборная России выиграла командный турнир на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который состоялся в немецком городе Таубербишофсхайм. В финале Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина одолели спортсменок из Франции со счётом 45:33.
В четвертьфинале команда России была сильнее сборной Японии — 45:14. А в полуфинале победила итальянских рапиристок со счётом 45:41.
В малом финале за бронзу сборная Италии была сильнее представительниц США — 45:41.
Фехтование. Этап Кубка мира. Таубербишофсхайм (Германия).
Женщины. Рапира. Команды.
1. Россия (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина).
2. Франция.
3. Италия.
Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии