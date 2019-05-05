Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии

Россиянки выиграли этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии
Другие / Прочие виды спорта

Сборная России выиграла командный турнир на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который состоялся в немецком городе Таубербишофсхайм. В финале Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина одолели спортсменок из Франции со счётом 45:33.

В четвертьфинале команда России была сильнее сборной Японии — 45:14. А в полуфинале победила итальянских рапиристок со счётом 45:41.

В малом финале за бронзу сборная Италии была сильнее представительниц США — 45:41.

Фехтование. Этап Кубка мира. Таубербишофсхайм (Германия).
Женщины. Рапира. Команды.

1. Россия (Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина).
2. Франция.
3. Италия.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент