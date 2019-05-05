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Васильева и Логинов вошли в новый пул допинг-тестирования IBU

Васильева и Логинов вошли в новый пул допинг-тестирования IBU
Другие / Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) включил 39 российских спортсменов в свой пул допинг-тестирования на сезон-2019/20. В список попали Александр Логинов и Маргарита Васильева, находящаяся под угрозой дисквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

Всего в пул вошли 142 спортсмена (70 мужчин и 72 женщины). От России в список попали 39 атлетов (21 мужчина и 18 женщин). Второе место по представительству занимает Германия (15 спортсменов), третье — Франция (12).

В данный список входят все ведущие биатлонисты России, включая призёров последнего чемпионата мира Александра Логинова, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Никиту Поршнева, Екатерину Юрлову-Перхт, а также находящуюся под угрозой дисквалификации за нарушения правил доступности Маргариту Васильеву.

Спортсмены, попавшие в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своём местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

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