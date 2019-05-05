Россиянки — первые в групповых упражнениях с мячами на Кубке вызова в Испании

В испанском городе Гвадалахара завершился этап Мирового вызова по художественной гимнастике. В групповых упражнениях с мячами российские спортсменки стали первыми с результатом 25,850 балла, второй результат в этой дисциплине показали итальянки — 25,000.



В дисциплине с обручами на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Болгарии, набрав 25,300 балла. Россиянки взяли серебро – 25,200. Третий результат показала сборная Италии — 24,950.



Художественная гимнастика. Этап Мирового вызова. Гвадалахара, Испания

Группы



Пять мячей

1. Россия – 25,850.

2. Италия – 25,000.

3. Болгария – 22,950.



Три обруча и две пары булав

1. Болгария – 25,300.

2. Россия – 25,200.

3. Италия – 24,950.