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Россиянки — первые в групповых упражнениях с мячами на Кубке вызова в Испании

Россиянки — первые в групповых упражнениях с мячами на Кубке вызова в Испании
Другие / Прочие виды спорта

В испанском городе Гвадалахара завершился этап Мирового вызова по художественной гимнастике. В групповых упражнениях с мячами российские спортсменки стали первыми с результатом 25,850 балла, второй результат в этой дисциплине показали итальянки — 25,000.

В дисциплине с обручами на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Болгарии, набрав 25,300 балла. Россиянки взяли серебро – 25,200. Третий результат показала сборная Италии — 24,950.

Художественная гимнастика. Этап Мирового вызова. Гвадалахара, Испания
Группы

Пять мячей
1. Россия – 25,850.
2. Италия – 25,000.
3. Болгария – 22,950.

Три обруча и две пары булав
1. Болгария – 25,300.
2. Россия – 25,200.
3. Италия – 24,950.

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