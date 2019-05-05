Глейхенгауз назвал Загитову главной сладкоежкой в группе Тутберидзе

Тренер и постановщик программ группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что фигуристка Алина Загитова большая сладкоежка, а ещё она самая эмоциональная на льду.



«Для Алины само слово «шоколад» звучит сладко. Но я вообще не встречал ни одну девушку-фигуристку, которая не любит шоколад.

Мы лишь пытаемся проверять на соревнованиях, чтобы спортсменки его не покупали. Это же невозможно проконтролировать, потому что ты всегда можешь выйти и купить шоколадку в любом магазине, съесть её даже прямо на кассе.

К нам иногда приезжает японское телевидение или российское, и потом показывают моменты, где Алина плачет. Мы всегда переживаем, что люди будут думать, какие мы злые и плохие. А Алина просто эмоционально на всё реагирует — может смеяться до упаду, может заплакать в одну секунду, если её, например, расстроил прыжок. Но это здорово, когда человек так эмоционально относится к тому, что делает», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.