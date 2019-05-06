Трамп выиграл 8 партий подряд в финале чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. В финальном матче встречаются четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс и англичанин Джадд Трамп. После первой сессии счёт был ничейным — 4:4. Хиггинс выиграл первый фрейм после перерыва, однако затем проиграл восемь партий подряд. После первого дня финала счёт 12:5 в пользу Трампа.



Победителем соревнований станет снукерист, первым выигравший 18 фреймов.

В полуфинале Джон одолел англичанина Дэвида Гилберта — 17:16, а Джадд оказался сильнее соотечественника Гэри Уилсона — 17:11. В мировом рейтинге Трамп перед стартом турнира занимал седьмую строчку, Хиггинс — пятую.

Чемпионат мира завершится сегодня, 6 мая.

В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил Хиггинса со счётом 18:16.