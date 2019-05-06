Президент ВАДА: Россия ведёт себя невероятно хорошо

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди сообщил, что большинство стран поддержало решение исполкома организации восстановить в правах РУСАДА и лишь некоторые призывали продлить отстранение.



«В большинстве стран начали понимать, что жаловаться на наше решение нет смысла. Альтернативой, предложенной рядом национальных антидопинговых агентств, было — никогда не восстанавливать Россию в правах. На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России.



Если случится провал, то есть риск возвращения России к плохим временам, когда они вновь начнут делать то, что было раньше. Это никак не связано с чистым спортом и защитой спортсменов.

Должен сказать, что ряд национальных антидопинговых организаций думали исключительно о политике, а не о практической стороне вопроса. Мы живём в политическом мире, у каждого своя позиция, но я, как президент организации, считаю, что нужно руководствоваться логикой, разумом и буквой закона.



Посмотрите на ситуацию в последние 18 месяцев — это был крупнейший политический тупик за многие годы. Дипломатов высылали, в моей стране людей отравили. ВАДА — практически единственная организация, которая вынудила Россию сделать то, что мы хотели. Сейчас Россия ведёт себя невероятно хорошо", — цитирует Риди Inside the Games.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.