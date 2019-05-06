Медведева: соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших в Шереметьево

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в аэропорту Шереметьево. В результате пожара, случившегося после приземления самолёта Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек.

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

19-летняя Евгения Медведева является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).