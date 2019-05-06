Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко выполнил 5 разных четверных прыжков

Российский фигурист Владимир Самойлов опубликовал видео с тренировки, на которой он исполнил пять различных четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов и тулуп. 19-летний спортсмен также сделал каскад тройной аксель + тройной риттбергер.

«Сезон нужно заканчивать на хорошей ноте», — написал фигурист.

Видео доступно в «инстаграме» Владимира Самойлова.

С 2011 по 2017 год он тренировался у Инны Гончаренко, затем работал с Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. По ходу сезона-2018/19 Владимир ушёл из академии Плющенко. Теперь он занимается в школе «Москвич».

Владимир занял второе место на этапе юниорского Гран-при в 2017 году. В сезоне-2017/18 он занял шестое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге и вошёл в резервный состав сборной страны.