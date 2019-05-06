Британский миллиардер готов помочь чемпиону ОИ установить исторический рекорд

Британский миллиардер Джим Рэтклифф сообщил о готовности помочь олимпийскому чемпиону кенийцу Элиуду Кипчоге установить историческое достижение — пробежать марафон быстрее 2 часов. Мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39 и был установлен на Берлинском марафоне 2018 года.

В 2017 году Элиуд пробежал марафон на автодроме в Монце за 2 часа 25 секунд, но его рекорд не был зафиксирован из-за использования передвижной станции с питьевой водой и наличия пейсмейкеров. Кроме того, тот забег был частью рекламной акции и не являлся официальным стартом.

Новый забег, который готов финансово поддержать Рэтклифф, вероятно, состоится в Англии в сентябре или октябре 2019 года.

«Это отличная история. Мы зарабатываем миллиарды, так почему же не можем инвестировать часть доходов в спорт, в хорошие вызовы и отличных людей?» — цитирует Рэтклиффа Reuters.