Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20

Международный союз биатлонистов представил календарь Кубка мира сезона-2019/20. Первый этап стартует в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября 2019 года. Завершится розыгрыш Кубка мира этапом в Хольменколлене (Норвегия) 22 марта 2020 года.



Биатлон. Календарь Кубка мира сезона-2018/19

Первый этап. Эстерсунд (Швеция)

30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета.

1 декабря – спринт (мужчины) и спринт (женщины).

4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины).

5 декабря – индивидуальная гонка (женщины).

7 декабря – эстафета (мужчины).

8 декабря – эстафета (женщины).



Второй этап. Хохфильцен, Австрия

13 декабря – спринт (женщины) и спринт (мужчины).

14 декабря – эстафета (женщины) и гонка преследования (мужчины).

15 декабря – гонка преследования (женщины) и эстафета (мужчины).



Третий этап. Анси, Франция

19 декабря – спринт (мужчины).

20 декабря – спринт (женщины).

21 декабря – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

22 декабря – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).



Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

9 января – спринт (женщины).

10 января – спринт (мужчины).

11 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

12 января – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).



Пятый этап. Рупольдинг, Германия

15 января – спринт (женщины).

16 января – спринт (мужчины).

17 января – эстафета (женщины).

18 января – эстафета (мужчины).

19 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).



Шестой этап. Поклюка, Словения

23 января – индивидуальная гонка (мужчины).

24 января – индивидуальная гонка (женщины).

25 января – сингл-микст и смешанная эстафета

26 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).



Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

5 марта – спринт (женщины).

6 марта – спринт (мужчины).

7 марта – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

8 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).



Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

12 марта – спринт (мужчины).

13 марта – спринт (женщины).

14 марта – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета.



Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия

20 марта – спринт (женщины) и спринт (мужчины).

21 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

22 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).



Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце (Италия) 13-23 февраля 2020 года. Чемпионат мира по летнему биатлону состоится в Раубичах (Беларусь) 21-25 августа 2019 года.



Чемпионат Европы пройдёт в Отепя (Эстония) 25 февраля — 1 марта 2020 года.