С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц. Расписание стартов
13 февраля – смешанная эстафета.
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
18 февраля – индивидуальная гонка (женщины).
19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины).
20 февраля – супермикст.
22 февраля – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
23 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Эстерсунде (Швеция), российская сборная завоевала три медали: серебро в мужском спринте, женском масс-старте и бронзу в мужской эстафете.
Календарь чемпионата мира по биатлону—2020 в Антхольце