Календарь чемпионата мира по биатлону—2020 в Антхольце

С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц. Расписание стартов

13 февраля – смешанная эстафета.



14 февраля – спринт (женщины).



15 февраля – спринт (мужчины).



16 февраля – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).



18 февраля – индивидуальная гонка (женщины).



19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины).



20 февраля – супермикст.



22 февраля – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).



23 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).



На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Эстерсунде (Швеция), российская сборная завоевала три медали: серебро в мужском спринте, женском масс-старте и бронзу в мужской эстафете.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20