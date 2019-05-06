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Календарь чемпионата мира по биатлону—2020 в Антхольце

Календарь чемпионата мира по биатлону—2020 в Антхольце
Другие / Биатлон

С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц. Расписание стартов
13 февраля – смешанная эстафета.

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

18 февраля – индивидуальная гонка (женщины).

19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины).

20 февраля – супермикст.

22 февраля – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

23 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Эстерсунде (Швеция), российская сборная завоевала три медали: серебро в мужском спринте, женском масс-старте и бронзу в мужской эстафете.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20
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