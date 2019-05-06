16-летняя фигуристка: у Тутберидзе тренируются даже со сломанными пальцами

Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе. Они сотрудничали с 2016 по 2018 год. В настоящее время 16-летняя спортсменка тренируется в США у Николая Морозова.



«Даже когда я в Америку приехала, все тренеры ко мне подходили, записывали – как она это делает, как ты так прыгала? Но я же не могла рассказать всё, ну как так? Просто изо дня в день с утра до вечера ты делаешь одно и то же. Нет понятия «устал, не могу». Если ты устал или у тебя травма – ты всё равно выходишь и делаешь. Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге – просто выходишь и делаешь по 100 раз в день одно и то же. По 200, если понадобится.



Когда я только перешла, у меня была травма. Я не знала, какая, никому не говорила. Мне было очень больно, но ничего не клеила. Даже не могла кроссовку надеть, пальцы были синие. Но я всё равно выходила, прыгала, и… само зажило. С такими травмами у Этери просто тренируются. Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха.



Взвешивание каждый день, ты не имеешь права его пропустить, как и тренировку. В одно и то же время, кроме своего выходного. Твой вес может отклоняться максимум на 200 граммов. И так на протяжении года, чтобы иметь стабильные прыжки. Всё это вместе даёт результат. Если бы так не следил – вряд ли бы замечал. А тут лишние 100 граммов даже на вращении сказываются.



Так никто нигде не следит. Даже за внешним видом. За одеждой, чтобы ты была накрашена. Многим тренерам важно, чтобы ты просто работал на льду, неважно, в чём ты придёшь. Здесь важно всё, каждая деталь. Не каждый может держать эту планку на протяжении двух-трёх лет. Поэтому, наверное, люди и уходят», — цитирует Шубодерову «Спорт-экспресс».

Ранее Полина занималась фигурным катанием в ЦСП (Пермь).