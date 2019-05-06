Бывшая ученица Тутберидзе: Этери и в жизни жёсткая

Российская фигуристка Полина Шубодерова прокомментировала расставание с тренером Этери Тутберидзе. Они сотрудничали с 2016 по 2018 год.

«Она очень строгий тренер. Её устраивало то, как я прогрессировала. Но потом… На сборах в Новогорске меня догнала очередная травма, болела пятка. Я всё равно каталась, прыгала. Не могла выйти с катка, подержать лёд. С каждым днём было тяжелее говорить с Этери Георгиевной, ей стало неинтересно со мной работать, что ли. После восстановления я пришла, но она отправила меня в младшую группу со словами: «Посмотрим на тебя, решай сама, куда ты пойдёшь, но в принципе ты можешь заканчивать». Чтобы добиться её внимания, мне нужно было фактически полгода. У меня опустились руки, конечно.



Она говорила реальные вещи, но говорила это так, что ты был в ступоре и не хотелось ничего делать. Она снимала меня с соревнований. То есть были даже такие ситуации, что перед одним соревнованием мне и одному спортсмену было объявлено: сейчас у вас прокат, и я решу, едете вы или нет. Я откатала всё, она сказала – нет. Мол, ну куда тебе ехать – последнее место занимать? Просто для неё последнее место – это даже пятое. Либо ты в лидерах, либо ты нигде.

Этери Георгиевна жёсткая и в жизни, просто такой человек. На самом деле, если бы я не пошла к ней в группу, я бы не добилась того, что у меня есть. Всё в голове поменялось, отношение к работе, как надо тренироваться. Я благодарна ей за это. С другими я бы этого не добилась», – цитирует Шубодерову «Спорт-экспресс».

Полина также прокомментировала уход из группы Тутберидзе Евгении Медведевой.

«В олимпийский сезон я уже была не в основной группе, не видела. Но тогда у Жени же была травма, и Алина Загитова стала лидером. Наверное, это тоже повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдёт рано или поздно. Всё равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможно кататься всё время», — сказала фигуристка.

В настоящее время 16-летняя спортсменка тренируется в США у Николая Морозова.