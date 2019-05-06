В России ввели уголовную ответственность за подмену допинг-проб

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в стране введена уголовная ответственность за манипуляции с допинг-пробами и их подмену. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».



«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте.



В частности, все формы манипуляций с отобранными в рамках процедуры допинг-контроля пробами с целью нарушения их целостности и подлинности, в том числе действия по подмене мочи и/или изменению её свойств с целью затруднения анализа (например, введение протеазных ферментов)», – говорится в постановлении.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях за нарушение антидопинговых правил. Отныне провинившиеся спортсмены будут оштрафованы на сумму до 80 тыс. рублей.