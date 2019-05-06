Четырёхкратный олимпийский чемпион — об инсульте: почему это случилось со мной?!

Четырёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира бывший американский спринтер Майкл Джонсон рассказал о перенесённом несколько месяцев назад инсульте.

«Я почувствовал неладное во время тренировки в зале. Внезапно я захромал и подумал: „Что это? Судорога?“. Я позвонил жене и сказал: „Со мной что-то не так“. Никакой боли не было. Не было такого момента, чтобы я понял: „Да, это инсульт“. Думаю, это одна из вещей, которая делает инсульт столь потенциально опасным.

Жена отвезла меня в больницу. Я сумел самостоятельно добраться до аппарата МРТ, но 30 минут спустя я уже не мог ходить. Я не мог опираться на левую ногу. Онемение в левой руке стремительно росло. Я не мог чувствовать два пальца на левой руке. Нога тоже полностью онемела.

Врачи сказали, что я в отличной форме и это улучшает мои шансы. Но я был очень напуган. Я не знал, что меня ждёт в будущем. Поначалу я злился: «Почему это случилось со мной, если я всё делал правильно?!».

К декабрю я пришёл к своему нормальному состоянию. А сейчас, восемь месяцев спустя, я наконец восстановился на сто процентов", — цитирует Джонсона The Guardian.

Джонсон — бывший рекордсмен мира в беге на 200 и 400 м.