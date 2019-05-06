Глава РУСАДА — о биатлонистке Васильевой: её дисквалификация – вопрос времени

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус выразил уверенность, что российская биатлонистка Маргарита Васильева будет дисквалифицирована за пропуск трёх допинг-тестов. Ганус принял участие в заседании совместной рабочей группы Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов.

«Мы это проговорили, и уже не в первый раз. Это вопрос готовности спортсменки, её понимания того, что антидопинговая деятельность сама по себе и все её составляющие, включая внесение информации в систему ADAMS, являются неотъемлемой частью профессионального спортсмена. Если человек встал на путь профессионального спорта, он должен относиться к этому совершенно иначе. Как раз один из наших зарубежных коллег сказал, что если у нас в России количество таких случаев переваливает за десяток, то у них это единицы.

В моём понимании, глупо получать дисквалификацию за нарушение правил доступности. Это просто глупо. Очень важно, чтобы у спортсмена сходились две составляющие — его спортивная составляющая и внутренняя культура. Это же вопрос ответственности. На неё полагались, в неё вкладывали силы и средства. Её готовили, а она сейчас будет дисквалифицирована на некий период, и сборная не сможет на неё рассчитывать. Её дисквалификация – вопрос времени. Хотя этот вопрос рассматривается не в РУСАДА, а в международной федерации», – цитирует Гануса «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что Международный союз биатлонистов вовремя не поставил в известность Маргариту о пропуске второго допинг-теста.