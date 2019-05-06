Фигуристка Самодурова исполнила хит группы «Руки вверх»

Чемпионка Европы, российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала видео, на котором она исполняет песню группы «Руки вверх» «Крошка моя».

«Как и обещала… Выкладываю видео по просьбе Алексея Ягудина», — написала Самодурова.

Видео доступно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

В сезоне-2018/19 Самодурова удачно дебютировала во взрослых соревнованиях. 16-летняя спортсменка стала призёром Skate Canada и этапа Гран-при в Москве. Она отобралась в финал Гран-при, затем и в сборную России на чемпионат Европы в Минске, который выиграла, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. На чемпионате мира Софья стала восьмой, а на командном первенстве планеты помогла национальной команде завоевать бронзовые медали.