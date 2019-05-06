Моторин и Зарина – победители благотворительного забега Wings for Life World Run

В минувшие выходные состоялся международный благотворительный забег Wings for Life World Run. Лучший результат среди мужчин продемонстрировал москвич Иван Моторин — 64,37 км, а победительницей среди женщин стала Нина Зарина, которая пробежала 53,72 км, прежде чем её догнал автомобиль-финиш.

Моторин бежал в Измире (Турция), тогда как Зарина свой забег начала в Цуге (Швейцария).



Формат Wings for Life World Run следующий: автомобиль-финиш начинает движение через 30 минут после старта одновременно на всех трассах мира и постепенно наращивает скорость. Когда такой автомобиль равняется с бегуном, забег для него заканчивается.

Все собранные в ходе забега деньги идут на исследование травм позвоночника и клинические испытания в лучших университетах и институтах по всему миру.