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Йохауг: выступление в Пекине? Олимпийское золото для меня уже не так значимо

Йохауг: выступление в Пекине? Олимпийское золото для меня уже не так значимо
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась на тему возможного участия в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Обратный путь в спорт дался мне очень непросто. Он отнял у меня много сил, в первую очередь психологических. Несмотря на то что я пропустила Олимпиаду в Корее, думаю, прошлый год получился неплохим.

Сложно сказать, смогу ли я найти мотивацию для участия в Олимпийских играх – 2022. У меня нет олимпийского золота, но теперь оно для меня не так значимо, как раньше. Да и вообще к лыжным гонкам я стала относиться иначе.

Не уверена, что я смогу найти вещи, которые смогут меня замотивировать на выступление в Пекине», – цитирует Йохауг TV2.

В минувшем сезоне Йохауг заняла третье место в общем зачёте Кубка мира.

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