Йохауг: выступление в Пекине? Олимпийское золото для меня уже не так значимо

Норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась на тему возможного участия в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.



«Обратный путь в спорт дался мне очень непросто. Он отнял у меня много сил, в первую очередь психологических. Несмотря на то что я пропустила Олимпиаду в Корее, думаю, прошлый год получился неплохим.



Сложно сказать, смогу ли я найти мотивацию для участия в Олимпийских играх – 2022. У меня нет олимпийского золота, но теперь оно для меня не так значимо, как раньше. Да и вообще к лыжным гонкам я стала относиться иначе.



Не уверена, что я смогу найти вещи, которые смогут меня замотивировать на выступление в Пекине», – цитирует Йохауг TV2.

В минувшем сезоне Йохауг заняла третье место в общем зачёте Кубка мира.