Голиков: СБР может быть восстановлен в правах уже осенью

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что уже ближайшей осенью СБР может быть восстановлен в правах.



«По нашим ощущениям, прогресс был, потому что представители IBU со многими нашими позициями соглашались. И если у нас с ними позиции согласованы, то вероятность принятия положительного решения на исполкоме существенно повышается. Существует вероятность того, что к следующему заседанию исполкома IBU все констатируют, что СБР выполнил «дорожную карту» по восстановлению. И, соответственно, следующий конгресс IBU, который состоится осенью, может принять решение о восстановлении СБР.



«Мы рассчитываем на то, что решено будет считать 8 из 12 пунктов «дорожной карты» по восстановлению СБР выполненными, два других пока остаются под вопросом, потому что в них нет конкретики. И два финансовых пункта требуют уточнений, потому что мы получили их только вчера. Договорились, что вернёмся к финансовому вопросу ещё раз. Возможно, успеем вернуться к нему до следующего заседания исполкома», – цитирует Голикова «Р-Спорт».



Напомним, сегодня, 6 мая, состоялось заседание совместной рабочей группы СБР и Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению СБР.

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